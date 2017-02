Fra 11. januar var det slutt på at jeg kunne høre på radio i noen av de to bilene som vi har. Det var slutt med at jeg kunne følge NRK Nordland på deres nyhetsoppdatering fra mitt kontor eller hjemme.



Det var også slutt med at jeg slo på radioen når jeg kom fra jobb og sto ved middagsgrytene. Riktignok har vi en DAB-radio, men det blir liksom ikke til at jeg slår den på.



Når det gjelder de to bilene har jeg ikke tatt meg kostnaden å bytte ut bilradioen. Om jeg vil ha alt på plass vil det koste meg 20-30.000 kroner. Jeg snakker om DAB-utstyr som er slik at jeg slipper en hel masse remedier og utstyr stående løst på dashbordet.



I tillegg har jeg et par-tre stereoanlegg hjemme og på feriehus som jeg må fornye. Hva denne regningen blir for vår familie totalt vet jeg ikke. Men det jeg vet er at NRK har mistet meg som radiolytter.



Norge er ikke alene om å satse på DAB. 41 land har bygd ut eller bygger ut DAB. Men Norge er første land som har vedtatt å slukke FM.



Flere land har tilsvarende planer. Nederland er det landet som er nærmest, men det vil ta flere år før de er over på DAB.



Jeg har stilt meg spørsmålet om hvorfor vi måtte gjøre dette som første land. Først langt etter 2020 vil det være noen andre land som gjør noe lignende. Og det er ikke sikkert at de gjør det heller.



Titter vi over på svenskene - noe vi ofte har gjort før, så har den svenske Riksdagen formelt vedtatt å legge DAB-prosjektet dødt i vårt naboland, i alle fall inntil videre.



Det er fortsatt bare Norge som eneste land i verden som har bestemt seg for å slukke FM-nettet. Våre oljemilliarder har gjort at det norske Storting tør å sende ei så stor regning til sitt folk.



Selv kaller jeg dette et overgrep. For vi kunne ha ventet i mange år før vi gjorde dette. Om vi hadde ventet, ville regningen blitt langt mindre. Vi vet at de første må alltid betale mye for ny teknologi.



Vårt FM-nett hadde holdt i mange år, riktignok hadde det kostet nær 200 millioner kroner i året å drifte for å drifte dette ut 2019. Men hva er vel dette mot alle de milliardene vi nå må bruke for å få DAB på plass, i alle biler og i alle hjem?



Beregninger forteller at det er 2,2-2,3 millioner personbiler uten DAB i Norge. I tillegg kommer cirka 400.000 varebiler, og relativt mange lastebiler og busser, selv om flere tunge kjøretøy enn dette antakeligvis har DAB.



Regningen for å skifte til DAB i disse bilene koster alene 23 milliarder kroner, eller for å beskrive det i tall som vi forstår, 4.600 kroner per innbygger her i landet. I tillegg kommer et ukjent antall milliarder for at det andre radioutstyret som vi må bytte.



Dette er regningen som Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, har sendt til det norske folk. Ei regning som er så stor at jeg vil heller kalle det et overgrep fra Stortingsflertallets side.



Foreløpig er det bare vi nordlendinger som har opplevd at FM-nettet har blitt slått av. Dermed er det nokså stille både i riksmedia og landet rundt om denne saken.



Men vent bare til resten av landet, opplever det samme. Ikke minst når Oslo-gryta skal over på DAB i september. Da våker nok både riksmedia og Stortinget til den store regningen de har sendt det norske folk.