MÅLRIKT. Saltdalkameratene vant nok en gang en målrik kamp mot Drag. Tobias Testad var en av kveldens fire målscorere. Her er han i kampen mot Drag på hjemmebane i juni der kameratene vant 7-4 over Drag etter blant annet to mål av både Tobias Testad Arkivfoto: Robert S. Bentsen