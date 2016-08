Vil ha bedre beredskap

I FØRERSETET. Ordfører Rune Berg er veldig glad for at jobben som nå gjøres med risikoanalyse og beredskap i kommunen, har gjort at Saltdal ligger godt an i forhold til sine nabokommuner. Han roser den kunnskapen som personalsjef Bente Stjernholm har tilført prosessen. - Jeg er veldig glad for at vi har fått henne på plass i administrasjonen, hun sitter på en helt unik kompetanse innen dette feltet, slår Berg fast. Begge foto: Helge Simonsen