Siivo tok pokalen

BEST IN SHOW. Strihåret vorstehhund Siivo av Raisjavri sammen med eier Ørjan Alm og dommer Per Kristian Amundsen (t.v.) etter at det er klart at Siivo ble beste fuglkehund blant 53 hunder som ble stilt ut på Bygdetunet på Fauske lørdag. FOTO: Frank Øvrewall