Nå kan man lade i fjellet

ELEKTRISKE. Denne gjengen er glade for at det nå går helt fint å kjøre elbil til påskefjellet i Sulis. Fra venstre: Jørgen Gunnestad, administrerende direktør SKS Kraftsalg, Espen Limstrand, direktør for forretningsutvikling i Officelink, Endre Grønslett, daglig leder i Sulitjelma Fjellandsby og Frode Schjenken Jensen, salgs- og markedssjef i SKS Kraftsalg. Foto: SKS