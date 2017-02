De siste tre ukene har Saltenposten satt søkelys på forhold rundt legetjenesten i Sørfold kommune som har vakt oppsikt.



Avsløringene har ført til heftig debatt.



Trolig vil saken rulle i mange uker ennå, før alle sider er avdekket og alle forhold er ryddet opp i.



Det har ikke vi herredømme over.



Egentlig dreier det seg om to ulike saker. Den ene er en varsler-sak knyttet til legekontoret og kommunens behandling av den.



Nå skal den gjennom en uavhengig gransking.



En annen sak er kommunens organisering av legetjenesten, og økonomiske forhold rundt den.



Der to leger mener de har vært underbetalt av kommunen.



Kommunelege Jarand Gjestland er sentral i begge sakene. Han må tåle et kritisk søkelys mot sin person.



Det samme må rådmannen og politikerne.

Det ingen har trukket i tvil er Gjestlands faglige dyktighet som lege. Tvert imot fikk han stor oppmerksomhet for den i slutten av november gjennom Saltenposten.



Støtteerklæringer fra pasienter de siste ukene bekrefter dette.



Vi forstår derfor godt at pasientene er bekymret over at de kan miste sin fastlege. De føler seg godt ivaretatt.



En egen underskriftsaksjon er startet for å beholde ham.



Imidlertid vil det forundre oss dersom pasientene ønsker å stoppe en nødvendig opprydding i kritikkverdige forhold.



Det kan verken politikere eller media imøtekomme.



Politikerne må håndtere både varslersaken og et søksmål fra en svensk lege, som blir hjulpet av Den Norske Legeforening.

De har selv satt seg i en vanskelig situasjon.

Saltenposten sin oppgave er å avdekke kritikkverdige forhold i lokalsamfunnet, og sette søkelys på disse.



Det prøver vi å gjøre i de kommunene vi dekker. Vi har ikke noe annet ønske enn at det blir foretatt en nødvendig opprydding.



Det må til for at kommunens legetjeneste skal bli friskmeldt.