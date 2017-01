Uten grunn måtte de stå ute og fryse opptil en time i streng kulde.

Foranledningen var at et godstog fikk tekniske problemer nord for Dunderland stasjon i Rana.

Det skjedde klokka seks om morgenen.

På grunn av dette valgte NSB å innstille togavgangen fra Bodø klokka 07.45. Ledelsen valgte å sette opp buss mellom Bodø og Mosjøen.

Noe som var helt unødvendig.



Lokaltoget kunne uten problemer gått mellom Bodø og Lønsdal. Deretter kunne det returnert til Bodø uten å skape problemer for senere avganger.

Personell og materiell sto klar i Bodø.

Ettersom NSB fikk problemer med å få tak i buss og bussjåfør i Bodø ble alle pendlerne som skulle til Fauske og Rognan, en time forsinket.

Det tok ikke NSB hensyn til.



Konsekvensene ble størst for de som sto ute og ventet på Mørkved, Tverlandet og Valnesfjord stasjoner.

De måtte vente i nesten en time på bussen.

Ute var det ti minusgrader og frisk østavind. Det tilsier en effektiv temperatur ned mot 20 minusgrader.

For noen ble ventetiden nesten helseskadelig.

Bortsett fra en kort beskjed på en informasjonstavle om at det var satt opp buss i stedet for tog, fikk de ikke vite noe.

De måtte bare stå ute å vente på bussen og fryse.

Dette kaller vi uforsvarlig og uansvarlig.

Slik skal ikke kunder behandles når det ikke er nødvendig.

I dette tilfellet ble det gjort for at NSB ville spare penger.



Avgjørelsen ble tatt av NSB sentralt i Trondheim. Begrunnelsen som ble brukt utad var tilgangen på personell og materiell.

Men i dette tilfellet er dette ikke riktig.

NSB bør ivareta sine passasjerer på en langt bedre måte dersom de blir nødt til å innstille et tog i streng kulde.

Torsdagens passasjerer fortjener en uforbeholden beklagelse.