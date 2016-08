Feiret Trygve Hoff i bokform

SIGNERTE BOK. Kari Hoff her nesten ikke ord over mottakelsen som boka og arrangementene på Rognan har fått. - Det er helt makeløst. Jeg har signert så mange bøker at det er umulig å holde tellingen, og alle vil snakke om hvor viktig den er. Jeg har virkelig storkost meg denne helga, sier Hoff til Saltenposten. Alle foto: Sverre Breivik