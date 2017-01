Det har vel aldri vært så mye hjelp å få til å gjennomføre nyttårsløftene sine. Enten du skal legge deg tidligere, klare å holde styr på kaloriene, lære et nytt språk eller slutte å snuse.



Det fins apper for omtrent alt. Det fins apper som finner ut om det er skadelige stoffer i kosmetikken. Apper som forteller deg hvor mye du har råd til å handle for i butikken. Og det er nærmest umulig å gå seg vill i skogen, så lenge du har strøm på telefonen, da.

Ifølge App Store er de hotteste appene denne uka NRK-appen, «Runtastic», det vil si en app som hjelper deg å komme i gang med løpinga og den populære «Lifesum»-appen med enkle treningsøvelser.

Det finnes også en app som heter «Fit men cook».

Her er det bilde av en muskelmann med forkle på. Målgruppen er aktive menn som vil lage sunn, men enkel mat.

Sånn bare for å bygge opp under fordommene om at store muskler betyr liten hjerne.

Selv har jeg en app som forteller meg når jeg skal legge meg for å få sju timers søvn. App for å kjøpe bussbillett, en synge-app, og en app som hjelper meg til å tenke positivt i hverdagen. Og ja, en app for å stemme gitaren.

I tillegg til alle de vanlige appene, så klart. Som Iris-appen, som hjelper meg til å huske når jeg skal kjøre ned søppelboksen.

Det finnes også en app som bistår deg i å finne mobiltelefonen. Og en som skal finne vennene dine. App for å lære noter og for å lære å strikke.

Det finnes liksom ingen unnskyldninger for noe lengre.

Jeg venter på at Øystein Sunde skal lage en sang om alt du kan løse med en app. Jeg kan høre han for meg. Kikkert-app? App for å fjerne nesehår?

Eller kanskje for å identifisere innholdet i garasjen.

Av de mer tvilsomme appene har man de som retusjerer bildene dine automatisk. Eller som varsler politikontroll.

Det finnes sminke-apper og spare-apper og apper som gir deg tilbudene i matbutikken. Og nå har det kommet en app som gjør at du får handlebonus på det du handler ofte.

Det er Rema 1000 som står bak det, med appen «Æ».»

At mobiltelefon og nettbrett har blitt en forlengelse av handa, er bare noe vi må venne oss til. Men da kan vi også sørge for at vi bruker den fornuftig. I stedet for å slå i hjel tida med spill, kan mobiløyeblikkene brukes til å lære seg noe nytt og spennende.

Mobiloperatøren Onecall kommer med forslag til appene du må skaffe deg i år. For eksempel kan du lære deg kunsthistorie på bussen. Det har også blitt mulig å følge forelesninger fra verdens beste universiteter på toget på vei til jobb.

Og skulle man bli utslitt av alle serverne med epost og meldinger, åpne kontorlandskap og støyende familiemedlemmer (og ikke minst av alle appene), så er det hjelp å få her også.

Da kan man laste ned meditasjonsappen «Headspace» eller «Meditation studio» som kan gi ro til å tenke klart.



Selv savner jeg en app som kan kategorisere og kvalitetssortere bildene mine. Og kanskje en som kan registrere humøret mitt. Slik at jeg kan bli bevisst på det, og dermed være litt blidere litt oftere. Kanskje den kan fortelle meg en vits når jeg er sur.

Og en ting; når kommer «hæ»-appen? Den som kan svare på alt mulig på en gang?

Så må vi jo ikke glemme i farta at det også går an å spørre en venn.