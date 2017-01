Har du fått med deg at vi i Skandinavia har lært folk i Storbritannia å hygge seg? I fjor ble nemlig ordet «hygge» mye omtalt på de britiske øyer.



Det er danskene som tar æren for det, selv om ordet opprinnelig kommer fra Norge. Ordet «hygge» som kommer av det norske 1600-tallsbegrepet «hugga», som betyr å lindre, trøste, ha glede av.



Og nå er det amerikanernes tur til å lære å hygge seg.



VG Pluss hadde nylig en større reportasje om temaet. Da jeg var i London før jul, la jeg for øvrig merke til flere bøker i bokhandelen med ulike titler. Felles var at de alle inneholdt ordet «hygge», og var nærmest som en guide til hvordan man kan kose seg.



- Urealistisk høye forventninger kan føre til følelse av skuffelse og lav tilfredshet. Dansker har en sunn tilnærming til livet, vi er tilfredse med det vi har og hygger oss isteden, sier professor Kaare Christensen til VG.



Jeg vet ikke hvordan danskene lever livet sitt i det store og det hele. Men Christensen har et poeng. Vi lever i et bruk- og kast-samfunn, hvor livsstilen for mange blir dyrere og dyrere. Status, flotte hjem og dyre biler er viktig for mange. Og et jag for andre å leve opp til.



Fordelen med hygge er at det ikke trenger å koste mye, og noe er til og med gratis.



Hygge er dessuten noe jeg heller identifiserer meg med enn mindfulness, som har blitt så populært.



Mindfulness høres ofte komplisert ut, og noe man nærmest må gå kurs for å klare å oppnå. Men det er ikke vanskelig å hygge seg.



Fyr i peisen, en kopp med te og levende lys. Tykke pledd og en diger sofakrok. Det er hygge.



God mat, vennelag, en god TV-serie eller en tur i skogen. Det er hygge.



Interiørmessig er også den nordiske stilen også populær, som har mange hyggelige elementer i seg.



Et lite apropos er at hygge også omfatter samhold blant mennesker og fellesskap. Ikke bare lodne tøfler og peiskos.



Jeg vet ikke hvorfor det har tatt helt av med hygge. Men jeg tror det ganske enkelt henger sammen med hvordan verden utvikler seg.



Vi får det stadig mer travelt, og det er mye vi skal gjøre på kort tid. 24 timer kan på mange måter virke kortere i 2017 enn hva det var i 1917, selv om vi stadig får mer fritid.



Problemet er vel ofte hvordan man bruker fritida, og at det er lett å sitte med nesa i en skjerm å bli offer for ulike tidstyver.



Mye av det som påvirker livssituasjonen kan vi faktisk ikke velge bort, selv om vi vil.



På den andre siden er det mye i eget liv man selv kan, og bør ta kontroll på. Ellers tror jeg det er lett for enhver å gå på en smell før man når 40-årskrisa.



Kjetil Rolness slår imidlertid et slag for ordet «kos», for å fornorske fenomenet litt mer. Hygge og kos går jo hånd i hånd, men er mye mer anvendelig sammen med andre ord.



Kaffekos, kakekos, helgekos, julekos.







Det er heller neppe tilfeldig at ord som «koselig», «sjarmerende» og «hyggelig» brukes i boligannonser for eksempel. Jeg vet i alle fall at jeg selv lett blir solgt om god stemning er med på kjøpet.



Nå nærmer det seg helg, og jeg har blant annet én ting på programmet. Jeg skal hygge meg!