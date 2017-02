Se for deg «endeløse» skiløyper. Snøtunge grantrær under en rødrosa solnedgangshimmel. Snø som glitrer i lyset fra en voksende måne. Også stillheten da.

Den ligger der, ikke langt fra stuedøra til mange av oss. Muligheten.

Noen steder en enkel løype kjørt med skuter. Andre steder, som i Klungsetmarka, brede løyper med plass både for de som vil gå klassisk og de som vil skøyte.



Selvsagt er det noen som foretrekker å lage sine egne løyper, men for de som foretrekker tilrettelagte forhold, så er mulighetene mange.



For vi er bra heldige her i Salten. Om vi bor på Fauske eller på Straumen, så er vi bare en svipptur unna løypene.



Og dersom det begynner å bli lite snø og dårlig føre i lavlandet, så er det bare å kjøre litt lenger. Til Øvre Valnesfjord eller til Sulitjelma - der de for øvrig har hatt snørekord hittil i år.



For et par uker siden var jeg på reportasjetur til Fridal øverst i Valnesfjord. Der var det mange som var ute på skitur. Faktisk så mange at det liknet på påsketilstander når det gjelder antall parkerte biler!



Ikke overraskende var det mange fra Bodø som hadde kjørt dit for å gå på ski.



- Det er jo her snøen er, var det en som sa.



Og det stemmer nok, for de som bor nærmere kysten. Det var også flere som trakk fram en annen fordel med området i Valnesfjord.

- Her er det barnevennlige løyper, og alltid fine løyper, sa noen av de jeg traff.

Det er godt beskrevet, for terrenget er småkupert uten de største bakkene. Noen steder er populære å slå leir, men man kan lett finne sin egen lille plass i le i sola også hvis man heller vil være for seg selv. Og så kan man velge om man vil gå langt eller kort.



Slik løypene i Klungsetmarka var tidligere, med start fra Arsenalet, så var de ikke spesielt barnevennlige. Selv husker jeg skoleskiturene som et slit, med den uendelig lange oppoverbakken i starten. Den kunne ta knekken på motivasjonen til enhver, i alle fall dersom man i utgangspunktet ikke var noen skientusiast, slik som meg.



Etter at den nye skistadionen kom, med nye løyper og startområde, har det blitt noe helt annet å bruke Klungsetmarka.



Eget skileikområde, korte og lange løyper, ja riktig et eldorado. Det har vært med på å vekke skiinteressen min til live i alle fall.



For et par år siden var jeg på min første skitur til Helskar i voksen alder. Det føltes som en seier å gå dit, selv om turen egentlig ikke er så lang. Etter det har det blitt mange flere, deriblant noen fabelaktige turer til Steinfjellet i påskevær.



Etter forrige periode med regn, var lykken stor da skiløypene lå klare igjen, og jeg kunne ta årets første tur til Helskar. Det var godt for både kropp og sjel.



Det er artig å se hvor mange og hvem som bruker Klungsetmarka. Det er barnefamilier, ungdommer som trener, folk til fots og med hund, turglade voksne og spreke pensjonister.



På en helgedag i godværet er det bål ved gapahukene, stor aktivitet og liv i løypa. Ja, på en hverdag også, dersom det er skidag eller liknende.



Man trenger jo ikke å gå så langt, bare man får vært i aktivitet ute i frisk luft. Og heldigvis for oss, så er det noen som har lagt godt til rette for det.



Når været har vært snill med løypene, kjøres det spor både sent og tidlig. Det er nesten så man føler seg som en verdensmester når de flotte løypene ligger foran en.

Neste gang du går i skiløype, kan du jo sende en takknemlig tanke til de som kjører spor for oss. Enten det er i Klungsetmarka eller et annet sted i Indre Salten.