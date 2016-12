«Det kunn' ha vorre verre vær i Verret enn det herre», sier Sverre nord i Verret i Halvdan Sivertsens sang med samme navn.

Og det kunne det nok, selv om ekstremværet Urd i disse dager blåser inn over land og tar med seg både busser, trær og andre ting det finner for godt å røske med seg på ferden.

Trygt innenfor husets vegger, med fyr i peisen og lun romjulsstemning rundt bordet ble temaet ekstremvær brakt på bane.

For det hadde vel aldri vært slikt forferdelig vær før i tiden, var det en som mente.

Alt var bedre før, er det noen som ynder å si, men det kan sannelig diskuteres.

Hvem husker ikke Narve, ekstremværet som rammet Norge i januar 2006? Jeg husker at jeg stod og gjorde et forsøk på å fylle drivstoff på en bensinstasjon i Fauske sentrum.



Det var mange minusgrader, og vinden røsket tak i meg der jeg stod ved bilen. Votter, lue, en varmekjeledress og en tykk boblejakke med nesten gjensnørt hette utenpå der igjen gjorde heldigvis at jeg holdt meg varm.







Siden 1995 har det vært vanlig å gi varslene om ekstremvær navn.

Først ut var stormen Agnar, som huserte på Nordmøre, Trøndelag og Helgeland høsten det året.

Ekstremvær eller ekstremvarsler sendes ut fra Meteorologisk institutt når været de melder kan utgjøre en fare for liv og verdier dersom ikke det gjøres forebyggende tiltak.

Det kan dreie seg om sterk vind, stor nedbør, snøskredfare eller stormflo.

Etter nyttårsorkanen i 1992 i Møre og Romsdal, ble det tatt i bruk varslingsplaner for ekstremvær.

Det vil si at man allerede får et forvarsel om at det kan bli ekstremvær, og at folk oppdateres like før, underveis og etterpå også.

Så tilbake til spørsmålet i romjula. Har det vært så dårlig vær før i tiden?

Joda, det har det nok, men uttrykket ekstremvær er altså ikke så gammelt, og heller ikke skikken med å kalle været med vekselsvis kvinne- og mannsnavn.

Noe sier meg dessuten at media bruker ord som «ekstremt» mye oftere nå enn før.



En titt på Wikipedia forteller om flere kjente ekstremvær også lengre tilbake i tid.

Allerede i juli 1789 førte langvarig og kraftig regn til Norges mest dødbringende flommer i historisk tid. Minst 61 mennesker mistet livet.

I mars 1822 ble Vestlandet rammet av orkan, og mange fiskere mistet livet utenfor kysten. Det sies at det var minst 170 som døde, kanskje så mange som over 300.

I oktober 1987 ble Oslofjorden utsatt for en ekstrem stormflo i kjølvannet av en storstorm som feide over Europa. I Norge førte det til skader til en verdi av opp mot 650 millioner kroner.

Det har altså vært ille før også, men vi har kanskje lett for å glemme?

Selv om stadig nye slektninger av de tidligere ekstremværene har en tendens til å komme på besøk, enten på høsten, i romjula eller like etter nyttår.

For noen er ekstremværet spennende, for andre er det direkte farlig og totalødeleggende.

Selv i vår moderne verden ser vi hvor hjelpeløse vi kan være når vi får slike ubudne gjester - uansett om vi visste at de kom eller ikke.

Offentlig kommunikasjon stopper opp, bruer og fjelloverganger stenges, mobilnett ligger nede og husstander er uten strøm.

Men vi har en tendens til å stå han av, og som Sverre nord i Verret klager vi gjerne ikke så mye heller. Vi vet tross alt at det ikke er så mye vi kan gjøre med været uansett.