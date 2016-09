De siste årene har jeg gått mange turer i Salten. Stadig på nye steder, men også de samme turene flere ganger.

Tirsdag gikk turen fra Skaug til Steigtind, en flott dag i mildt høstvær. Før vi begynte å ta fatt på lia, fulgte vi sti og skogsvei.

Der er det stedvis vått, men vi oppdaget til vår store glede at det var lagt ut klopper siden vi var der sist. Ikke vanlige planker, men halve tømmerstokker som hvilte på stødig underlag.

Det er ikke det at man ikke er høvelig godt skodd for en tur i marka, men det var kjekt å kunne gå tørrskodd rett over dammene og gjørma.

Fint så det ut også, og man blir vel aldri for gammel til å finne glede ved å balansere?

Det er ikke første stedet jeg går tur der det er godt tilrettelagt.

I Tverlandsmarka er det både gruset, grøftet og godt merket oppover fra Naurstadhøgda til Sjurnakken. En relativt kort løype, men med flott utsikt fra gapahuken på toppen.



I Valnesfjord har familien Bringsli på Bringsli gård lagt ned masse tid og krefter på å gjøre opplevelsen ekstra fin for de som legger veien til Bordet og Slåttmarka.

Der kan man følge sti langs elva, forbi en spennende foss og opp til et nedlagt kraftverk.

Videre kan man raste ved Bordet, der det er bokstavelig talt et bord med benker til, bålplass og disser.

Derfra kan man gå litt tilbake, og i stedet for å gå samme vei ned, velge stien til Slåttmarka.

Der kommer man fram til et eldorado av en gapahuk med uteområde. Klatretau for ungene, flott bålplass og en velutstyrt gapahuk med utsikt over Valnesfjord.

Dette er virkelig stedet for å ta middagen ute, og etterpå kan man utforske området som har enda mer å by på.

Jeg lar meg stadig imponere over arbeidet som legges ned langs turstiene i Salten, og sender herved en takk til alle de som bruker av tida si til å gi andre en fin turopplevelse.

I tillegg til å lette turen for mange, er for eksempel kloppinga med på å redusere slitasjen på naturen.

Det har altså flere fordeler.

Samtidig lurer jeg på hvor mange som tar skiltingen og stivedlikeholdet for gitt. Tenker alle over at det ikke er en selvfølge at det er klopplagt og skiltet, eller at det står en benk eller en gapahuk der til allmenn benyttelse?

Noen har faktisk båret disse plankene, kjørt utover grusen, montert benken og merket traseen.

Jeg har også vært på flere arrangerte turer siste året, der engasjerte turledere har tatt oss med i det som for dem er kjent terreng, men som for oss andre kanskje er helt nytt.

Det gir en trygghet å gå sammen, samtidig som det er trivelig å være ute i lag. Takk for at dere tar oss med!

Det er god folkehelse i det å bruke naturen, godt for både kropp og sjel. Å gjøre det lettere for folk å ta turen ut er et smart trekk, om så bare rett ut i skogen like ved der de bor.

God skilting og merking er kjekt for de som går på tur der de ikke er kjent, og den skiltprofilen som brukes nå er praktisk og fin.

Jeg ser fram til enda flere turer, med eller uten guide, på kjente eller ukjente stier i Salten.

Kanskje du også sender en varm tanke til de som har jobbet på dugnad for fellesskapet?

Jeg er sikker på at de lokale foreningene som står bak heller ikke sier nei takk til et bidrag i form av arbeidskraft eller pengestøtte.

God tur!