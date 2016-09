Jeg liker høst.



For mange er det sommeren som teller, mens andre – kanskje med ski- eller snøskuterinteresse, sverger til vinteren.



Jeg synes alle årstider har noe ved seg som er verdt å sette pris på.



Høst består i tradisjonell sammenheng av månedene september, oktober og november på den nordlige halvkule og mars, april og mai på den sørlige halvkule.



Den astronomiske høsten er perioden fra høstjevndøgn til vintersolverv, og de sammenfallende astrologiske høsttegnene er vekten, skorpionen og skytten.



Innen meteorologien defineres høsten gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet er mellom 0 og 10 °C og synkende.



Yr.no melder at høsten i Nordland starter 8. september, så nå er den rett rundt hjørnet.



Høsten bringer med seg mye flott.



Én ting er, for oss sportsfanatikere, er at de store fotball-ligaene kommer i gang, etter måneder med pause.

Og høsten er et tegn på at vinteridrettene ikke er så langt unna.

Nå kommer snart det salige Joachim Nielsen kalte «den kalde, fine tida».

For meg betyr det i praksis at jeg snart skal bytte ut fotballkamper med skirenn og håndball.



Dere skal få lese om fristil og klassisk, kontringer og hoppskudd, i stedet for offside og straffespark.



For de som ikke er sportsinteresserte, men glade i å bli underholdt, så går også tv-kanalene inn i høsten mer offensive enn de har vært i sommer. Og høsten er kino-tid for mange.

Høsten er en visuelt sterk årstid.

Bladene på trærne vitner om at en endring er i ferd med å skje, og selv om noen tar fargespillet som et tegn på at det nå blir kaldere og gråere, og at dagslyset gradvis forsvinner, så er det unektelig vakkert.



Noe av det beste jeg vet om høsten er å putte musikk i ørene og gå tur på mørke, ikke alt for kalde høstkvelder, gjerne med en litt lun vind.



Det er ubeskrivelig godt å puste inn kald, klar høstluft.



Men den er mørk, særlig på kveldene. Jeg har allerede blitt skremt et par ganger i år av folk som kler seg i mørke klær og synes refleks er unødvendig.

Jeg vil ikke at dere tar den sjansen. Jeg vil ikke havne i en situasjon der jeg ikke ser dere før det er for sent.

Refleks er enkelt, billig og det hjelper noe enormt.

Bruk!



Høsten er også en tid da mange føler det mer ok å være inne.



Vedstablene som er opparbeidet skal nå gi fyr i peisen, et godt følge til en god bok i sofaen, store kopper med te eller kaffe, et godt glass vin, stearinlys og pledd.



Høsten er skolestart. Starten på en lang reise mot voksenlivet for utallige små.

Vi skal sette pris på at vi bor i et land der skolegang er en selvfølge.



For en som stort sett jobber på sommeren (selvvalgt) er høsten også blitt tid for en ferietur.



Det blir det også i år, og når man kommer hjem er høsten i full gang. Jeg håper i alle fall det.



Navnet høst kommer av at innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn som tradisjonelt skulle lagres til vinteren, startet i september.



Det var altså en særdeles viktig tid, spesielt hvis vi går noen generasjoner tilbake.

En god avling og en god høst kunne berge en familie eller bygd. En dårlig kunne føre til et fryktelig år på mange måter.

For noen kunne det være forskjellen på liv og død.



Nå er det på mange måter enklere.

Men høsten er fortsatt en mat-tid.

Lam, sopp, elg, varmende supper.



Er det rart man blir glad i en slik årstid?

God høst.

Nyt den!