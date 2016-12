Jeg trodde helt ærlig at den sjokkerende oppførselen som dominerte kommentarfeltene i avisene for noen år siden i stor grad skulle forsvinne da folk måtte registrere seg for å kunne skrive.



Men neida.

Mange har åpenbart ikke noe imot å stå fram med navn og bilde, enten de er rasister, kvinnehatere eller bare troll.

Lasse Andersson sa det ganske treffende nylig:

Det er vanskelig å gjøre folk fornøyde.

Kommer det menn til landet, så er de ikke så gamle som de sier, kommer det kvinner er de ute etter bidrag.

Får de jobb så tar de våre jobber, jobber de ikke så snylter de på oss.

Har de barn så er det for at muslimene skal bli så mange at de tar over.

– Det vi med sikkerhet vet er at de modigste menneskene i verden sitter ved et tastatur. Før ble man kalt ryggradsløs. Nå kalles man Sverigevenn, skrev Lasse Andersson.

Det ligner veldig på det som skjer i Norge.

Jeg leser daglig rystende karakteristikker av både asylsøkere som har rømt fra all verdens jævelskap, innvandrere som har vært her lenge og som virkelig bidrar til at samfunnet går rundt, både med arbeid, skatt og dugnad – men også om nordmenn som skiller seg litt ut fra resten i enten utseende eller meninger.

Jeg blir flau, sint og trist daglig – og forbausende ofte over at det jeg trodde var relativt oppegående folk, viser seg å ikke være annet enn reinspikka rasister og mobbere.

Har dere noen gang reflektert over hvor tilfeldig det er at dere sitter der foran pc’en, i stedet for å være på flukt fra krig eller fattigdom?

At huden din er hvit, at du har egen bolig, mat på bordet og at landet ditt tar vare på deg enten du jobber eller ikke?

Har dere glemt at under andre verdenskrig var 80.000 nordmenn på flukt, blant annet som båtflyktninger i Middelhavet.



Vil dere kalle dem lykkejegere?

Alle de som emigrerte fra fattigdom i Norge og søkte lykken i USA da?



Nordmenn flest har trukket et vinnerlodd, simpelthen ved å bli født norske.

Det er lite som er så usjarmerende som dårlige vinnere.

Hvordan har så mange klart å bli så grusomme i dette landet?

Hva skjedde med normal folkeskikk, empati, medmenneskelighet og respekt?

Mange kjente personer har gått bort i år.

Selv da kommer folk hetsende fram. Hvis noen skriver noe fint om en artist de likte i forbindelse med bortgangen, må dere da gå inn der og fortelle dem hvor teite de er som likte vedkommende eller musikken de lagde?

Erik Valebrokk ga nylig følgende råd til tastaturgeriljaen:

«Stopp opp, tenk deg om, og vurder (helst) situasjonen dithen at du ikke kommer noen vei i verden med å slenge dritt der og da. For du gjør ikke det.»

Selvsagt er det noen av våre nye landsmenn som ødelegger for flertallet, i form av å begå kriminalitet.

Men lista over de som har skadet landet Norge mest, den domineres suverent av etniske nordmenn.

Kan vi gå inn i 2017 på en litt annen måte enn vi går ut av 2016, tror dere. Så ser vi hvor langt det holder.

Tenke oss litt om før Enter-tasten trykkes ned over der det står «publiser»?

Være litt mer åpne, litt mer inkluderende, litt rausere?

Jeg tror Norge kan framstå som verdens beste land for alle som er i det.

Jeg er ikke sikker på om Norge vil - eller tør. Men jeg håper det.

Det er ikke regjeringen eller Stortinget sitt ansvar.

Det er vårt. Alle sitt.

2017 ligger der med enorme muligheter. Til å bidra. Til å forbedre.

Jeg håper vi kan gjøre det i samlet flokk og i positiv retning.

Godt nyttår!