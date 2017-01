Framtidas barnevakt og helsearbeider har begynt å ta form. En robot som ser nesten ut som et virkelig menneske. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte høyt da jeg så en video av dette «mennesket», som ble presentert under World Economic forum nylig.



«Hun» kan smile og vise sinne og har til og med en slags mimikk. Men hun er foreløpig bare på et Petter Smart-stadium. Det gjenstår fortsatt en del forbedringer, som antakelig må gjøres underveis, på veien mot et perfekt menneske.



Grøss.



Dere husker den «multi-dingsen» vi spøkte om på 90-tallet? Den er her. I dag er mobiltelefonen både et utmerket kamera, den er kalkulator, TV, GPS, kompass, nøkkel, fotoalbum, piano, sengelektyre i form av romaner, avis, lommelykt og gud vet hva.



Men at vi har nådd toppen av utviklinga? Nei. Det vi opplever nå, er bare en forsmak.



Vi er akkurat nå midt oppi en kaotisk fase hvor alt er mulig, men hvor det bare flyter. Det viser seg at vi mennesker har problemer med å håndtere det. Vi sliter med å tilpasse oss den nye teknologien.



Både fordi den gir oss utfordringer med for lite fysisk utfoldelse og fordi den gir oss tilgang på en mengde informasjon som vi ikke vet hva vi skal gjøre med.



Mens man på 1700-tallet snakket om ei opplysningstid, er det noen som nå snakker om det motsatte. Til tross for at vi har tilgang på uendelige mengder av opplysninger, både om hva som skjer her på jorda, men også andre steder i verdensrommet, er det enkelte som mener at vi går i motsatt retning.



Altså at det moderne samfunnet driver det motsatte av opplysning. Vil det si uvitenhet?



Hvorfor? Fordi vi blir mettet av informasjon, og stenger igjen. Vi klarer ikke å filtrere, å prioritere hva som er viktigst. Mest uheldig er det når vi stenger igjen for andres nød og lidelse. Men det er ikke nødvendigvis på grunn av mangel på empati.



Det kan skyldes handlingslammelse. At vi ikke vet hvor vi skal begynne.



Noe annet interessant å merke seg ved utviklingen, er hvordan vi gjør oss selv sårbare.

Hvordan vi bygger hus som ikke lenger er tilpasset at vi skal høste. Enten det er fra jorda eller havet. Det er ikke lenger lagringsplass som før i tida, med potetkjellere og annen mulighet for å oppbevare større mengder mat.



Og tar man en titt på kjøkkenet i nyere hus og leiligheter, er det slutt på den gamle utslagsvasken, hvor man kan vaske fisk og skylle jord av grønnsakene. Det blir direkte uhygienisk å gjøre det i den lille vasken hvor man skal vaske kopper.



Det fører igjen til at vi kjøper ferdigskjært filet av kjøtt og fisk, vaskede og til og med ferdigkuttede grønnsaker. Samfunnet legger ikke lenger opp til at vi er jegere, fiskere og bønder.



Selv langt ute på landet har man begynt å sette opp hus med «moderne» løsninger, hvor det er vanskelig å tilberede råvarer fra bunnen av. Maten er å finne i plast på butikken.



Andre måter å legge ned landbruket og dermed distriktene på er å samtidig kjøre på med store mengder rovdyr. Sånn at det i hvert fall er umulig.



Det foregår altså ikke en utvikling på alle områder. Men en tilbakegang som gjør meg bekymret.



Det hele minner meg om tida rundt den industrielle revolusjonen på begynnelsen av 1800-tallet. Rundt fabrikkene samlet det seg folk som ikke selv produserte mat og andre livsnødvendige varer.



Omveltningen sprengte dermed det gamle naturalhusholdet, idet bøndene gikk over til å kjøpe for eksempel industrielt framstilte klær og redskaper. Da, som nå, slet man med å finne en balanse.



Vi må være på vakt og ikke la den nye teknologien gjøre oss mer sårbare. Noen må jo lage maten.

La oss sette pris på de som påtar seg den livsnødvendige jobben.