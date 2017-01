Mandag kom nyheten om at homofile nå kan gifte seg i sin lokale kirke. Lenge leve kjærligheten, sier nå jeg.



Kirkemøtet skrev historie da et stort flertall vedtok en ny vigselsliturgi. Sør-Hålogaland bispedømmeråd var med på å sikre et solid flertall.



83 av 112 stemte for å åpne dørene for likekjønnet ekteskap. I mine øyne burde flertallet være høyere, med andre ord fulltallig.

Når vi nå skriver 2017 på kalenderen syns jeg ikke annet enn at det virkelig var på tide. Tiden for å være sidrompa er over etter min mening.

Men så vet man også at noen er ekstremt tro mot historien «slik den alltid har vært». Sånn sett bør man vel ikke tøye strikken, men heller være fornøyd med utfallet sånn som det er nå.



Et flertall holder uansett i massevis. Det er dessuten bare tre år siden Kirkemøtet sa nei i samme sak.



Det første som slo meg da jeg så nyheten: Har det virkelig ikke vært sånn før nå?



Min egen uvitenhet gjør at jeg har trodd at dette har vært mulig lenge.



Norge fikk faktisk ikke sin første ekteskapslov mellom homofile før i 2009. Så er det først nå at likekjønnede får lov til å gi hverandre sitt ja i kirken.



På den andre siden holder kirken fortsatt på at prester skal ha anledning til å velge hvorvidt de vil vie homofile par eller ikke.



Den tradisjonelle liturgien understreker at Gud skapte mennesket til mann og kvinne. Den nye viser til at mennesket er skapt til å leve i fellesskap med Gud og hverandre.



Det skulle bare mangle at mennesker kan få gi hverandre sitt ja, akkurat der de ønsker.



For meg er det vanskelig å forstå at det går an å kalle seg kristen og religiøs når det ikke går an å akseptere folk for den de er.



- Jeg har lenge vært bekymret for ekteskapet og har fightet for det klassiske synet på ekteskapet og det vil jeg fortsette med. Men jeg har sett hvordan likekjønnede par har betalt en smertelig pris og ikke blitt vist verdighet. Etter en samlet vurdering vil jeg støtte flertallsinnstillingen, sa biskop Per Arne Dahl fra Tunsberg bispedømme i Kirkemøtet.



Det syns jeg er en klok uttalelse. Han er ærlig på at han i utgangspunktet ikke er helt for. Likevel ser han hvorfor det er rett å si ja.



Akkurat det kan overføres til andre aspekter i livet. En trenger ikke nødvendigvis være en forkjemper for alt mulig. Men en må respektere alle, og gi samtlige en plass i samfunnet. Helt uavhengig av om man heter Jens og elsker Johan.

At dette er en milepæl i historien er det ingen tvil om. I 1972 ble homofili avkriminalisert i Norge, før den tid var det altså ulovlig. Vi skal ikke langt tilbake i historien, og det syns jeg er en vekker.



Veien har vært lang.



Jeg tar av meg hatten for alle som har stått på barrikadene. Det går ikke an å se for seg hvordan det er for noen å kjempe så hardt, bare for å bli akseptert. Ikke bare av andre mennesker, men akseptert av hele samfunnet.



Det er mange som bør få en stor takk, for å ha banet vei på mange områder.



Det gleder meg at de kommende generasjoner vil få det noe lettere. Så håper jeg med tiden at dårlige holdninger og fordommer svinner enda mer hen.