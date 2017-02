«Har du en draum som du ikkji kan nå» synger Hellbillies.



Har du en drøm?



En drøm om noe du har lyst til å gjennomføre, men som bare har forblitt en drøm?



Slik trenger det jo ikke å være.

Og det er bare du selv som kan gjøre noe med det.

Ofte er det ikke så mye som skal til for å oppnå det man drømmer om.



Man må komme seg ut av sofaen, bestemme seg eller ta det første steget. Men det er ikke nødvendigvis så lett.



Har du lyst til å satse på en hobby, lyst til å reise ett år, kurere en fobi eller bytte jobb?



Hvorfor ikke? Du vet jo ikke hva som skjer før du prøver.



Det kan være vanskelig å trø ut av komfortsonen.



Man vet jo hva man har, men ikke hva man får.

Så er det gjerne slik noen ganger at det bare blir med praten.

Man kan drømme og fabulere om små og store prosjekter, men når det kommer til stykket, så var det bare luftslott.



Når man har en drøm, tenker jeg at det handler om noe man virkelig ønsker å gjøre. Noe man kanskje har drømt om i mange år eller så lenge man kan huske.



Kanskje ser man på det som uoppnåelig - et såkalt hårete mål?



Det er ikke sikkert at andre ser på det slik.



Vi er forskjellige, både med tanke på hvilken innstilling vi har, hva vi takler og kan klare.



For meg ga det stor mestringsfølelse å fullføre Ti på topp både i Fauske og Bodø for et par år siden.



Å gå på fjellturer var noe som slett ikke interesserte meg, og jeg så på det som både tungt og kjedelig.



Hva som gjorde at jeg bestemte meg for å melde meg på, er jeg usikker på, men en kveldstur til Heggmotind overbeviste meg om at det ikke trenger å være så vanskelig som man tror.



Da jeg nådde den siste toppen - Per Kalsatind - var det som om jeg hadde vunnet en stor konkurranse. Kanskje en konkurranse mot mitt gamle, late jeg?



For andre virker toppturene sikkert som et lite og lett overkommelig mål, men for meg var det ikke det.



Og for andre igjen vil det kanskje være en seier bare det å komme seg ut av huset.



Jeg kjenner folk som har fulgt drømmen om en spesiell reise, om å starte sitt eget firma eller å delta i en krevende konkurranse.



I stedet for å la det forbli en drøm, levde de ut drømmene sine.

Hva er det egentlig som stopper oss i å oppnå drømmene?

I bunn og grunn er det nok oss selv. Enten fordi vi har dårlig selvtillit, for lite kunnskap eller fordi vi er bekymret for hva andre skal tenke og mene om oss.



«Kan du vegen som føre derifrå», lyder sangteksten til Hellbillies videre.



Ofte vet man faktisk hvilken vei man må gå for å nå målet. Og da er man nesten kommet i gang, tenker jeg.



Jeg bruker av og til å si at «alt blir hva man gjør det til».



Det gjelder nesten uansett hvilken sak det handler om. Det er hos deg ballen ligger, du kan selv påvirke saken.



Man vet jo aldri hva som skjer før man har prøvd.



Det kan jo faktisk hende man lykkes, og får til det man vil.



Jeg husker en lærer jeg hadde en gang. Aller helst ville hun bli lege, men trodde ikke at hun kunne bli det siden hun hadde et snev av dysleksi.



Hun prøvde likevel, og ikke mange årene etter at vi tok farvel med henne på skolen møtte jeg henne igjen på sykehuset i Bodø.



Hun hadde turt å satse, og hun fikk det til.



Det er bedre å angre på det man gjorde enn å angre på at man aldri prøvde, heter det.



Har du en drøm? Så sett den ut i live, da vel!