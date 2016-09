Et godt sitat. Et interessant sitat. Personen bak er 19 år og aktiv dressurrytter.

- Det handler litt om at man kan få til ei god trening selv om det er en dårlig dag - bare man tenker positivt.

Dette forklarte NNM-vinner Isa Martine Eftevand Orvin meg da jeg spurte henne hva som lå bak sitatet.

Det var for øvrig søsteren og hundekjøreren Christine Karijord som siterte henne på Facebook-siden Karijord Huskies, og sitatet ga meg noe å tenke på.

I år hadde jeg store planer om jevn trening, framgang og diverse stevnestarter for meg og hesten min. I motsetning til mange andre, har hun ikke hatt beiteferie i sommer, rett og slett for å kunne holde fasongen og formen.

For deg som ikke kjenner til fjordhesten, må jeg nevne at de fleste har særdeles godt matvett, og at det er lite grønngress som skal til for at de blir rund som en ball.

Litt endringer i planene, manglende hestesko, og influensa gjorde at oppkjøringa til høstens stevner ikke ble helt som tenkt.

Det skrantet med både energi og motivasjon hos meg, og jeg synes det er vanskelig å tvinge seg selv til å gjøre en innsats når man er matt etter mange dager i senga eller på sofaen.

Jeg hellet mot å melde meg av stevnet sist helg, og kuttet ut to av de fire klassene jeg var påmeldt. Jeg hadde heller ikke så store ambisjoner om trening i forkant.

Min venninne Rebecca prøvde som vanlig å motivere meg og backe meg up, men hun hadde en vanskelig jobb der...



Så kom sjokkbeskjeden. En av unghestene til Rebecca var påkjørt og drept av toget i morgentimene ved siden av beitet der den stod.

Jeg følte meg helt lammet, og fikk knapt fram et ord. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre for å trøste henne som var både lei seg, sint og fortvilet.

Sammen hentet vi de andre hestene som stod på beitet like ved. Når slike triste ting skjer, er det ikke noe annet å gjøre enn å la hverdagen gå videre.

Listen med arbeidsoppgaver på en gård blir ikke kortere dersom noen av de firbeinte faller fra, og man kan i alle fall ikke grave seg ned i sorgen.

På oppgavelista stod trening av hest fram mot kretsmesterskapet, og jeg forsto at det holdt hardt å finne tid og energi til det etter morgenens uforutsette hendelser.



Det både imponerte meg og motiverte meg at min venninne kom seg i salen og fikk trent hesten på en slik dag.

Sist helg kunne hun motta pokal og sølvmedalje i kretsmesterskapet i dressur for senior. Det er ikke verst, etter en slik uke.

Selv fikk jeg en ny giv etter det som hendte, og sannelig fikk jeg ikke en fin treningsøkt med min egen hest den dagen også.

Da var jeg fast bestemt på å delta på stevnet, uansett hvor dårlig forberedt jeg var.

I bakhodet mitt klang sitatet til Isa Martine, og jeg tenkte at dette var en slik dårlig dag som ble snudd til det bedre.

Lørdag og søndag deltok jeg på stevnet. Det var både for min egen del, men også av respekt for min venninne som har backet meg opp hele tiden og både trent sammen med meg og kommet med tips og instruksjon fra tid til annen.

I helga red jeg ikke bare for meg selv, men også for Rebecca og nordlandshesten Gøy, unghoppa som aldri fikk tatt ut sitt store potensial i sporten og avlen.