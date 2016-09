PLANKE. Ingebjørg Sande er instruktør for «Bli sterkere», et nytt lavterskeltreningstilbud på Fauske. Oppstarten er tirsdag 13. september og det er fortsatt noen ledige plasser på kurset, som består av ti treningsøkter som passer for alle - uansett alder og nivå. Foto: Espen Johansen