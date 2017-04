Får ikke oppfylt skoledrømmen

FORTVILER. Både foreldre og elever er fortvilte over at idrettslinja på Fauske trolig ikke starter opp førsteklasse til høsten grunnet for få søkere. - Vi håper på en løsning, for eksempel å slå dem sammen med de som skal gå studiespesialisering, sier de og har ennå ikke gitt opp - til tross for at det ser mørkt ut. Fra venstre Kristin K. Rossi, Andrea Rossi, Ingrid Næstby, Inger Julie Næstby, Lukas Skogvoll, Laila Olsen Finvik og Sander Finvik.