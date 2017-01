Klare til Telenorkarusell på Fauske

FAUSKE: Tre onsdager på rad blir det renn klokka 18, og det blir premier og diplom til alle som fullfører minst to renn.

Premieutdeling skjer etter det siste rennet onsdag 15. februar.



Påmelding er i skistua fra klokka 17.15 på renndagen, men Fauske IL ski oppfordrer folk til å bruke påmelding via Sparebank1 sin mobilløsning mCASH. Da er fristen dagen før rennet.



– Da søker du opp Fauske IL. Du kan også skanne koden du finner i annonse i avisen og på Fauske IL sine sider, samt på oppslag rundt omkring, sier Janne Paulsen Breimo i Fauske IL ski.



Påmeldingsavgiften er 35 kroner for medlemmer i Fauske IL ski og 55 for øvrige. Melder man på til alle tre rennene er prisene 100/150 kroner.