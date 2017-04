VIL FYLLE BAKKEN. Gjengen i Holtanlia alpinsenter har funnet på masse aktiviteter for både barn og unge - i tillegg til ski- og brettkjøring. Nå håper de på en folksom påske i anlegget. Foto: Espen Johansen

- I år satser vi på at dere kommer til oss. Vi har satt sammen et kjempeflott program med aktiviteter for hele familien.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.