Coop blir medspiller for Fauske/Sprint

ENIGE. Tom Erik Lund i Fauske/Sprint og Monika Moen i Coop Nordland er enige om at samarbeid er tingen - og at SKA Arena er en flott hall. - Jeg har aldri vært på Sprint-kamp, men kanskje det blir en ordning med det nå, sier hun etter at de to mandag undertegnet en treåring samarbeidsavtale verdt minst 300.000 kroner. Begge foto: Espen Johansen