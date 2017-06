- Vi har ingen ting igjen for å drive med svindel

LAMMING. Tony Knædal, sauebonde i Saltdal har årets travleste tid i sauefjøsen, med lamming. I mai og juni har Fylkesmannen gjennomført to kontroller i fjøsen hos Tony og faren Per Arne Knædal for å gjøre rede for antall dyr. De har ikke dokumentert avvik. Foto: Hans Petersen