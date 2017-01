Varsler sterk boligprisvekst

REKORD PÅ FAUSKE. Selv om Nord-Norge opplevde mindre stigning i boligprisene enn landssnittet i fjor, var det et rekordår for hussalg i Fauske, og den magiske grensa på hussalg på 5 millioner kroner ble brutt med dette huset på Klungset. Det gikk 900.000 kroner over takst, og ble solgt av Aeiendom. Arkivfoto: Ina Sand Solli FOTO: Ina Sand Solli