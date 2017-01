Flere glatte kommunale veier kan risikere å ikke bli strødd før tidligst mandag. Årsaken er at det er tomt for sand hos kommunens leverandør. Fortau, gang/sykkelveier og bakker vil bli prioritert fram til da. FOTO: Espen Johansen

– Vi skal jobbe for at folk kommer seg fram, men ber om forståelse for at vi må spare litt på strøinga.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.