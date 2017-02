FØRST PÅ STEDET. Denne husbrannen i Mørsvikbotn i mai 2014 er et eksempel på at lokale mannskaper kan få gjort mye før Salten brann kommer til stedet. Den muligheten ønsker de fortsatt å ha, og da trenger de å få oppgradert brannvernutstyret i bygda. Arkivfoto: Per Reffhaug