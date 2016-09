ET UTKAST. Slik så forslaget ut for de nye omsorgsboligene i Eiaveien, som skulle romme 24 til 26 boenheter. Det er arkitekt Lisbeth Fyri Ingebrigtsen som har tegnet skissen.

Rådmannen foreslår at det brukes tre millioner kroner til et forprosjekt for et nytt tilbud for demens plassert i Eiaveien.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.