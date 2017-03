LEGGES NED.. Det er stor sansynlighet at Nordlys Fauske friskole legges ned når skoleåret er over. Det er styret som har anbefale nedleggelse. Her representert ved styreleder Bodhild Bugge Aase. Foto: Bjørn L. Olsen

Selv om styret har gått inn for å legge ned Nordlys Fauske friskole, er det fortsatt en liten mulighet for at skolen kan overleve.

