Siv får kraftig kritikk for rovdyrpolitikken

FÅR KRITIKK. Siv Mossleth som nylig var leder for Rovviltnemnda i Nordland, får kraftig kritikk fra Miljøverndepartementet som mener hun har gjort det enda vanskeligere å drive rovviltpolitikk i Nordland. Selv mener Siv nemnda har holdt seg innenfor sitt mandat, og at de som kritiserer, ikke vet nok om forholdene i nord. Her er hun i samtale med to av Saltdals bønder som har opplevd store tap av sau og lam, fra venstre Anne Olsen og Anne Lise Stornes. Helt til høyre går landbrukksjef i Saltdal, Marianne Hoff. FOTO: Maria E. Trondsen