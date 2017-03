Samlet for skuterkjøring

STORE PLANER. Endre Grønslett og Sulitjelma fjellandsby har både planer og ønsker om utvidelse av anlegget. Her under fjorårets befaring av skuterløyper i Sulitjelma, viser han hvor et foreslått garasjeanlegg for snøskutere er tenkt satt opp. Fra venstre Ketil Skår, Raymond Mathisen, Endre Grønnslett og Kathrine Moan Larsen. Arkivfoto: Helge Simonsen