Prioriterer saker som omhandler barn

PÅ DET JEVNE. Lensmann Robin Johnsen forteller at han opplever politiåret i fjor som et år på det jevne, uten de store overraskelsene. Det har vært økning i blant annet voldssaker og sedelighetssaker, men lensmannen mener at det er flere årsaker til det, uten at det nødvendigvis betyr at det er grunn til å rope varsku. Foto: Frida Kalbakk