MNOTIVASJON. Roger Øksheim i Edelfarm mener det er viktig av bygda har et levende hotell med god kapasitet for overnatting. Det er grunnen til at Edelfisk har gått inn som eier av hotellet. Med på eiersiden er også Paul Gunnar Jansen og Jan Werner Jansen med cirka 30 prosent. Foto: Designia - Sverre Breivik