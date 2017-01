VIL HA TRYGG SKOLE. Rektor Atle Borøy ved Vestmyra skole tror at rask skilting vil gjøre trafikksikkerheten rundt Vestmyra skole bedre. I går var det også et møte angående skilting, og det ble bestemt at det skal komme opp et midlertidig stopp forbudt-skilt i Hegreveien. Foto: Espen Johansen