INNSIGELSER. Fylkesmannen i Nordland er sterkt imot utbygging av Bruforsen og Høgforsen i Beiarelva ettersom elva er et nasjonalt laksevassdrag. Det er også til tross for at laksetrappa her i Høgforsen vil bli satt i stand dersom SKS får bygge ut fossen. Foto: Frank Øvrewall