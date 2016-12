- Nå føler jeg at ringen er sluttet

TILBAKE LOKALT. Harald Hartviksen er grunnleggeren av Rognan hotell. Nå er han svært fornøyd med at hotellet er tilbake i lokalt eie, en avtale han selv har jobbet med i lang tid. Her sammen med et knippe av de ansatte. Fra venstre Brith Anne Kapskarmo, Harald Hartviksen, Aina Pedersen, Inga Sofie Engan Hegglund, Ken Anders Bjørnmyr, Anosara Phalasaen, Laika Diset, Tommy Fridtjofsen, Nina Haugli Sjelmo, Hege Olsen, Aldis Dznic og Jan Rozwadowski. Foto: Frida Kalbakk