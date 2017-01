Mørketida er over

FAUSKE: Mange i Indre Salten har sett sola allerde, men mandag den 16. januar kunne også folk i Fauske se sola titte såvidt over fjellene i . I barnehagene rundt om markerte de det med solfest.

Like før klokka 11.30 så vi solskiva såvidt over fjellene i sør. På grunn av overskyet vær fredag fikk man ikke muligheten til å se sola i Fauske før i dag. Normalt skal det nemlig være mulig å se sola her allerede 13. januar.

Himmelen var lettere skyfri, og temperaturen på morgenkvisten 15 kuldegrader. Dermed ble det et gnistrende gjensyn der solstrålene badet seg i vinterlandskapet.



Ifølge Yr skal det skye over iløpet av mandagen, temperaturen skal stige med noen grader og det vil komme snø.

Tirsdag blir det ennå mildere med temperaturer over nullpunktet, og igjen kan det bli mulig å få se sola.

Utover ettermiddagen skyer det over og kan bli nedbør i form av regn. I indre og høyereliggende strøk kan nedbøren falle som snø. Onsdag og torsdag kan det komme mer nedbør, og siden det fredag og lørdag blir litt lavere temperatur kan det falle en del snø i Indre Salten i helga.