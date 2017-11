Mener hele historien er fabrikkert

DISKUSJON. Forsvarer Finn Ove Smith (t.h.) la ned påstand om full frifinnelse for sin tiltalte klient. Han vektla at forklaringene til fornæremde har forandret seg over tid, og mener det er minner som har blitt fabrikkert over lang tid under ytre press. Aktor Geir Fornebo (t.v.) la på sin side ned påstand om ni års fengsel i sitt sluttinnlegg. FOTO: Helge Simonsen