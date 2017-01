Mener andre har ansvar for ulykken

OPPRØRT. Foreldrene Arnt Råger Olsen og Sølvi Teigland Olsen måtte feire jul uten Arnt Henry. De klandrer ikke enkeltpersoner, men mener ulykkesrapporten fokuserer alt for mye på at sønnen gikk med øretelefoner og at han ikke skal bære ansvaret for det som skjedde. Foto: Bjørn Leirvik