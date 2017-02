Kundene strømmet til Fauske da de kunne parkere gratis

TREKKET PÅ. Senterleder på Amfi, Ann Mari Zahl, gledet seg over at trekket var trukket over parkeringsautomatene i Fauske sentrum på lørdag. Enda mer gledelig for næringslivet var det at butikkene ble fylt opp igjen på grunn av gratis parkering. Foto: Arild Bjørnbakk FOTO: Arild Bjørnbakk