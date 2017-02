PÅSKEVÆR. Øvre Valnesfjord er et fint område for hele familien. Her er det tre generasjoner på tur. Fra venstre Kent Jenssen, Daniel Johan Jenssen Kirkfjell (6), Ellinor Jenssen Kirkfjell, Ann-Helen Kirkfjell, Astrid Kolberg, Tobias Jenssen Kirkfjell (9 1/2), Arne Kirkfjell og Ingrid Louise Kirkfjell (2). Alle foto: Eva S. Winther