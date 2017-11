- Hotellet har alltid rekruttert via lærlingene

REAGERER KRAFTIG. - Dette er et slag mot våre planer om et nytt 24 etasjes hotell på Fauske, sier kjøkken- og restaurantsjef Eskil Kristensen (36), bak, her sammen med lærlingene Matias Båtnes (18), Therese Stendahl, (19) og kokken Sindre Johansen (24) som fikk sin utdanning og læretid på Fauske. Foto: Arild Bjørnbakk

Kjøkkensjefen på Fauske hotell er opprørt over at matfag-linja på videregående legges ned. - Et slag mot våre planer om 24-etasjes hotell.