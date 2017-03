FIKK PRIS. Saltenposten fikk hederlig omtale under utdelinga av markedsprisen på Landslaget for lokalaviser sitt landsmøte i Haugesund sist helg. Her tar markedssjef Hilde Dypaune og markedskonsulent Linda Engan (t.h.) imot diplom og blomster fra juryen. Foto: Laila Borge, LLA