VIKTIG. Prosjektleder Stein-Petter Hillestad vil gjerne inn i et samarbeid med Fauske Hotell om det nye hotellet.

Nå har Fylkesmannen meldt sin interesse for hotellet på Fauske. De vil gjerne at dette blir et miljøvennlig prosjekt.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.