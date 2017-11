Festiviteten er sikret for en ny vinter

FORDUMS PRAKT. Slik så Festiviteten ut i sin fordums prakt på Jakobsbakken. Bildet er tatt i februar 2016. Nå ønsker Jakobsbakken Fjellsenter seg et bilde av bygget fra påsken i år, som kan vise hvordan det da så ut her. Det skal de bruke i arbeidet mot forsikringsselskapet. De håper at det går av å restaurere Festiviteten for forsikringen. Foto: Cato A. Hultmann