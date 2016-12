Feirer jul midt i havet

- På ishavsøya Hopen i Barentshavet, er vi fire stk som jobber og bor på den meteorologiske stasjonen, skriver de i en julehilsen som Saltenposten nå kan videreformidle.



- Hit kom vi den 2. desember og skal være til månedsskiftet mai/juni, og her feirer vi jul. Vi har nettopp vært i den gamle fangsthytta «Nilsebu» som ble satt opp i 1908, der vi spiste den tradisjonelle julegrøten, skriver de.

Det var god stemning i ei lita fangsthytte med stearinlys, varm grøt og spekemat mens storhavet slo innover stranda rett utenfor.



- Vi har fått et lett snødrag, nesten vindstille og temperatur så vidt under null, så vi skal få en rolig og fin jul. I ettermiddag blir det tradisjonell ribbemiddag med multer og fløte til dessert, heter det videre i julebrevet.

Hopen er ei øy som utgjør en del av Svalbard. Øya ligger i Barentshavet 185 km øst for sydspissen av Spitsbergen. Øya er 33 km lang, to km bred og fredet. Bortsett fra en meteorologisk stasjon med en besetning på fire er øya ubebodd.



Ifølge Wikipedia er Hopen omkranset av is store deler av vinteren. I denne perioden får Hopen stadig besøk av isbjørn og fjellrev.

Det verserer forskjellige historier om hvordan øya ble oppdaget, men sannsynligvis var det Thomas Marmaduke som først så øya i 1613. Han var en engelsk hvalfanger som arbeidet for Det moskovittiske kompani i London.

Han ga øya navnet Hope Island, sannsynligvis etter skuta hans, «Hopewell». Sørspissen av øya heter Kapp Thor etter fiskeriinspektør Thor Iversen som også besteg Iversenfjellet (1924) og ga navn til Iversengrunnen sørøst av Hopen.