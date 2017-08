FÅR BYGGE. Tore Johan Arntzen, daglig leder i Handelsbygg er fornøyd med overtakelsen av tomta på Rognan, hvor planen er å bygge en Europris-butikk. Foto: Maria E. Trondsen

Tore Arntzen i Handelsbygg er glad for at formannskapet sa ja til reguleringsplanen for et nytt handelssenter på Rognan.