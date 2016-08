Endelig vann i bassenget

ENDELIG ÅPNET. Etter ett og et halvt år er nye fliser på plass og bassenget i Sørfoldhallen endelig fylt opp med vann. Det er ordføreren hoppende glad for. Fra venstre Rita Helen Berg, leder for vedlikeholdsavdelingen, daglig leder i Semcon Tor Holmvåg, ordfører Lars Kristian Evjenth, prosjektleder i Semcon Børge Moen og driftsoperatørene Henning Øwre, Stein-Inge Storstein og Lars Arne Larsen. Foto: Maria E. Trondsen