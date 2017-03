FOR OG MOT. Det finnes sterke argumenter både for og mot å samle alle elevene i Beiarn i en og samme skolekrets. Økonomi og ressurser taler for, mens avstand til skolen er noe av det som taler mot. Bildet er tatt i fjor da ungdomsskole-elevene på Trones fikk lære seg selvforsvarsteknikker. Arkivfoto: Ina Sand Solli